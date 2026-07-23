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23 июля 2026 в 00:42

ВСУ закидали грантами дом отказавшейся открыть им дверь пенсионерки

РИА Новости: диверсанты ВСУ забросали грантами дом пенсионерки в Родинском ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В городе Родинское Донецкой Народной Республики украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала дом пожилой женщины, отказавшейся открыть им дверь, рассказала РИА Новости местная жительница, попросившая не называть ее имени из соображений безопасности. Трагедия произошла уже после того, как населенный пункт перешел под контроль российских сил.

По словам женщины, диверсанты зашли в частный сектор, но прошли мимо ее собственного дома — он был без крыши. Однако в соседнем переулке они остановились у дома ее коллеги, мать которой проживала там одна. Женщина не открыла, и тогда ВСУ сначала стали угрожать, а потом привели эти угрозы в исполнение.

Та же группа, по словам собеседницы, заходила и к другой ее знакомой. Освобождение Родинского силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ состоялось 27 декабря 2025 года, о чем тогда докладывал командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что российские военные уничтожили штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» на Харьковском направлении. По их данным, подразделения противника были выявлены разведкой во время выдвижения в район Казачьей Лопани.

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