Минздрав РФ пополнил перечень редких заболеваний

Министерство здравоохранения России дополнило официальный перечень орфанных заболеваний новыми позициями, следует из документа ведомства. В обновленной версии список насчитывает 304 редкие патологии, пишет РИА Новости.

В перечень включен синдром Рафика — наследственное расстройство, проявляющееся в младенчестве и сопровождающееся задержкой интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением и снижением мышечного тонуса. Лечение при этом синдроме направлено на облегчение симптомов.

В июне Минздрав уже добавлял в перечень фиброматоз десмоидного типа — редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани, и первичную эритромелалгию — генетическое заболевание с приступами жгучей боли, покраснением и повышением температуры конечностей. Ведомство отмечает, что расширение списка улучшает диагностику таких болезней и упрощает регистрацию необходимых лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что правительство России займется разработкой мер противодействия резистентности патогенов к лекарствам. Также в перечень войдут химические и биологические добавки. Минздрав РФ вместе с другими ведомствами начнет усовершенствовать условия для обеспечения биологической безопасности. Кабмин надеется на первые результаты уже в 2027 году, а в дальнейшем отчитываться нужно будет каждый год.