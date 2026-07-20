В России начнут бороться с резистентностью к лекарствам Минздрав РФ усовершенствует условия для обеспечения биологической безопасности

Правительство России займется разработкой мер противодействия резистентности патогенов к лекарствам, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Также в перечень войдут химические и биологические добавки.

Как сказано в материале, Минздрав России вместе с другими ведомствами начнут усовершенствовать условия для обеспечения биологической безопасности. Кабмин надеется на первые результаты уже в 2027 году, а в дальнейшем отчитываться нужно будет каждый год.

Известно, что в прошлом году Роспотребнадзор сообщил об устойчивости микроорганизмов к антимикробным средствам, она выросла в 40 раз за последние 20 лет. А увеличение в таком объеме грозит началом биологической угрозы.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство РФ увеличить расходы на здравоохранение в два раза. Он отметил, что поводом для такого требования стали данные о катастрофическом сокращении финансирования ключевых медицинских проектов в первом полугодии 2026 года.

До этого вице-президент РАН Михаил Пирадов сообщил, что заболевания мозга через несколько лет могут стать самыми распространенными среди всех недугов. По его словам, до 45% таких случаев обратимы при раннем выявлении.