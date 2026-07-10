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10 июля 2026 в 16:42

Академик раскрыл, какими болезнями будет болеть человечество

Академик Пирадов: болезни мозга станут самыми частыми в мире через несколько лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Заболевания мозга через несколько лет могут стать самыми распространенными среди всех недугов, сообщил вице-президент РАН Михаил Пирадов на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». По его словам, которые приводит РИА Новости, до 45% таких случаев обратимы при раннем выявлении.

Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь, — сказал Пирадов.

Ранее исследование ученых из университета Монаша и Йельской школы медицины показало, что стимуляция лимфатических сосудов шеи ускоряет восстановление после инсульта. Такое воздействие ускоряет выведение лишней жидкости и токсичных продуктов распада из мозга в первые часы после инсульта.

До этого врач Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о препаратах для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.

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