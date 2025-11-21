Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 20:15

Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников

Телеведущий Мясников: сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением, заявил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». По его словам, речь идет о каплях для носа.

Доктор Мясников предупредил гипертоников, что частое использование таких капель может быть опасно. В то же время врач уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью. Главное — не злоупотреблять ими, считает Мясников.

Ранее Мясников заявил, что серьезную озабоченность вызывает практика самостоятельного приема кроверазжижающих средств пациентами, которые услышали от медперсонала фразу о «густой крови» во время забора анализов. В связи с этим врач призвал Минздрав официально запретить среднему медицинскому персоналу использовать такую формулировку.

Ранее Мясников заявил, что пациенты могут с помощью простого способа оценить компетентность своего врача. По его словам, ключевым критерием профессиональности специалиста является строгое следование утвержденным клиническим рекомендациям при назначении антибиотикотерапии.

