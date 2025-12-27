Россиянам раскрыли тяжелые последствия отказа от статинов

Отказ от приема статинов под влиянием некомпетентных советов значительно повышает риски инсульта, инфаркта и смерти, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он подверг резкой критике так называемых «антистатиночников», а также отметил, что прерывать прием лекарств из-за употребления алкоголя в новогодние праздники не следует.

Есть такие «антиста», это я их так назвал. «Антистатиночники». Ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. И на их совести потом инсульты, инфаркты и трупы, — высказался медик.

Ранее он заявил, что часть россиян склонна доверять антинаучным утверждениям в медицине больше, чем доказанным рекомендациям. Даже посты с ссылками на исследования вызывают сомнения у аудитории, отметил медик. По мнению Мясникова, возможности для популяризации доказательной медицины несопоставимы с ресурсами ее противников, однако он намерен продолжать просветительскую деятельность, несмотря на сопротивление.

Кроме того, Мясников сообщил о росте числа жалоб на проблемы с поджелудочной железой среди россиян. Он заявил, что в своей практике не раз сталкивался с панкреонекрозом, причину которого видит в чрезмерном употреблении алкоголя пациентами.