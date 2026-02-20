Зимняя Олимпиада — 2026
Житель Нижнего Новгорода с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В реанимационном отделении одной из больниц Нижегородской области госпитализированный с инфарктом пациент напал на медицинский персонал, сообщает портал «NewsNN/ Нижний Новгород». В итоге мужчина сломал нос медсестре и избил врача.

Оба пострадавших медика — члены профсоюза работников здравоохранения региона. Им будет оказана материальная помощь для прохождения лечения и реабилитации. О причинах агрессивного поведения мужчины пока ничего не сообщается.

Ранее в Москве группа злоумышленников совершила нападение на местного жителя. На кадрах с места происшествия видно, как толпа повалила мужчину на землю и избивала его ногами и кулаками. Молодые люди грубо нарушали общественный порядок и демонстрировали пренебрежение к окружающим.

До этого в Якутии депутат подрался с односельчанином на дискотеке в местном Доме духовности. Инцидент произошел в октябре 2025 года в селе Бетенкес Верхоянского района. Во время внезапной ссоры народный избранник оторвал доску от дверного косяка и ударил ею знакомого по голове. В ближайшее время депутат предстанет перед судом.

