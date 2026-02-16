Зимняя Олимпиада — 2026
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сильная радость может спровоцировать сердечный приступ даже у здоровых людей, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, чаще всего такая проблема встречается у женщин.

Очень сильный стресс, и положительный в том числе, в основном у женщин, провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце, — рассказал Мясников.

Врач отметил, что опасностью также грозит синдром такоцубо, который также называют синдромом разбитого сердца. Он возникает при сильном эмоциональном стрессе, вызванном, например, смертью любимого человека. Мясников подчеркнул, что такое состояние может закончиться даже летальным исходом.

Ранее кардиолог Мария Яковлева сообщала, что причинами внезапной остановки сердца могут быть не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия. По ее словам, в России от болезней сердца ежегодно умирают около 200–250 тыс. человек.

До этого кардиолог Елизавета Скородумова отмечала, что жареная пища может повысить риск внезапной смерти. Она пояснила, что такие последствия связаны с развитием сердечных заболеваний.

