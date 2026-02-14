Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи перечислили сигналы остановки сердца у молодых

«Pro Город Пермь»: кардиологи назвали симптомы предвестников остановки сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Причинами внезапной остановки сердца могут быть не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия, заявила кардиолог Мария Яковлева. По ее словам, в России от болезней сердца ежегодно умирают около 200–250 тыс. человек. Особую тревогу вызывает рост случаев среди молодых людей — студентов и спортсменов без предыдущих проблем с сердцем, передает портал «Pro Город Пермь».

Шведские специалисты проанализировали около тысячи эпизодов внезапной смерти у людей от 1 года до 36 лет. Средний возраст погибших составил 23 года, большинство были мужчинами. Примерно у трети за полтора года до трагедии появлялись тревожные признаки: потеря сознания, судороги, учащенный пульс, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ. У части пострадавших ранее диагностировали психические расстройства, врачи не исключают влияние психотропных препаратов на сердце.

Доктор Фриск Торелл подчеркнул, что игнорировать такие сигналы нельзя — необходимо комплексное обследование, включая психиатрическое, так как психика тесно связана с сердечной деятельностью. Медики напоминают: молодым и физически активным людям нужно регулярно проверять сердце. Шансы выжить при остановке сердца крайне малы — даже при своевременной помощи они не превышают 20%.

Ранее врач Елена Морошкина разъяснила природу метеочувствительности и способы борьбы с ней. По ее словам, причина недомоганий кроется не в погоде, а в хронических заболеваниях. В группу риска попали пациенты с проблемами сердца, сосудов, нервной и дыхательной систем. Для адаптации специалист порекомендовала контролировать болезни, придерживаться диеты и заниматься спортом.

