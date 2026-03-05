Звезда «Служебного романа» рассказала о здоровье после проблем с сердцем Немоляева заявила, что почувствовала себя лучше после приступа аритмии

Известная по фильму «Служебный роман» народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что чувствует себя значительно лучше после перенесенных в феврале проблем с сердцем. Актриса вызывала скорую помощь из-за приступа аритмии, сообщает РИА Новости.

Меня сейчас ждет машина, я собираюсь на съемку. Чувствую себя прекрасно, уже наконец-то ничего не беспокоит, — сказала артистка.

Ранее в беседе с NEWS.ru Немоляева сообщила о стабильном самочувствии. По ее словам, скорой помощи удалось оперативно ликвидировать приступ. Сейчас она находится дома.

