Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 18:08

Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

Доктор Мясников: употребление кофе не приводит к развитию аритмии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Потребление кофе не способствует возникновению аритмии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, раньше людям с этим заболеванием советовали исключить бодрящий напиток рациона.

Доктор отметил, что существует множество данных, которые не подтверждают эту точку зрения. В качестве примера Мясников разместил ссылку на исследование, в котором участвовали 500 пациентов с мерцательной аритмией.

В рамках исследования одна группа участников получила совет употреблять не менее одной чашки кофе ежедневно, в то время как другая группа полностью исключила кофе и другие кофеиносодержащие продукты из своего рациона. Результаты показали, что среди тех, кто пил одну чашку кофе в день, риск повторного возникновения мерцательной аритмии был ниже по сравнению с теми, кто полностью отказался от употребления кофе.

Ранее врач подчеркнул важность правильного назначения анализа крови на D-димер. Он помогает выявить риск тромбоза, однако его проведение должно осуществляться исключительно по назначению квалифицированного врача. Мясников отметил, что самостоятельное назначение анализа или прием кроверазжижающих препаратов без консультации специалиста может быть опасным для здоровья.

Александр Мясников
кофе
напитки
аритмия
мифы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семейный ужин обернулся поножовщиной
Звезда «Морских дьяволов» скончался сразу после спектакля со своим участием
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.