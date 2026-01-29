Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

Потребление кофе не способствует возникновению аритмии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, раньше людям с этим заболеванием советовали исключить бодрящий напиток рациона.

Доктор отметил, что существует множество данных, которые не подтверждают эту точку зрения. В качестве примера Мясников разместил ссылку на исследование, в котором участвовали 500 пациентов с мерцательной аритмией.

В рамках исследования одна группа участников получила совет употреблять не менее одной чашки кофе ежедневно, в то время как другая группа полностью исключила кофе и другие кофеиносодержащие продукты из своего рациона. Результаты показали, что среди тех, кто пил одну чашку кофе в день, риск повторного возникновения мерцательной аритмии был ниже по сравнению с теми, кто полностью отказался от употребления кофе.

Ранее врач подчеркнул важность правильного назначения анализа крови на D-димер. Он помогает выявить риск тромбоза, однако его проведение должно осуществляться исключительно по назначению квалифицированного врача. Мясников отметил, что самостоятельное назначение анализа или прием кроверазжижающих препаратов без консультации специалиста может быть опасным для здоровья.