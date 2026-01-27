Мясников призвал никогда не сдавать один анализ без показаний врача Мясников призвал россиян не сдавать анализ на D-димер без показаний врача

Анализ крови на D-димер никогда не следует делать без назначения квалифицированного врача, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он пояснил, что речь идет о веществе, которое указывает на возможный риск тромбоза.

Никогда не делайте D-димер, вообще никогда. Если нужно, врач назначит. Но не простой врач, а соображающий. А вот просто поликлинический врач не должен это вам назначать никак, никогда, ни при каких обстоятельствах, — сказал доктор.

Мясников подчеркнул, что даже если вдруг человек без консультации врача все же выяснил, что у него повышен D-димер, то ему не следует самовольно принимать кроверазжижающие препараты. Он добавил, что эти препараты могут вызвать опасное для жизни желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

Ранее Мясников рассказал, что существует несколько ключевых способов снижения артериального давления без применения лекарств. По его словам, наиболее эффективным методом является полный отказ от употребления соли. Он подчеркнул, что этот шаг способен дать терапевтический эффект, сопоставимый с действием специальных гипотензивных препаратов.

До этого врач указал, что России не угрожает распространение смертельно опасного вируса Нипах, поскольку природный резервуар (организм, в котором живет вирус и откуда он может передаваться другим) инфекции в РФ не представлен. В частности, речь о крыланах рода Pteropus (так называемые летучие лисицы, крупные фруктовые летучие мыши).