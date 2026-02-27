Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:10

Мясников признался, почему заглядывается на 50-летних россиянок

Мясников восхитился 50-летними женщинами на заместительной гормональной терапии

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» восхитился 50-летними россиянками на заместительной гормональной терапии. Он подчеркнул, что внешность современных женщин — «загляденье».

Вы посмотрите сегодня на женщин, особенно которые находятся на заместительной [гормональной] терапии. Раньше женщина в 50 лет уже толстая, кривая. Уже все, уже старушка. Посмотрите сегодня на женщин 50 лет — загляденье!признался Мясников.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог и гериатр Анна Кузнецова отмечала, что здоровый режим сна поможет выглядеть моложе своих лет. Она отметила, что спать нужно как минимум больше шести часов, подчеркнув, что всего от двух до четырех недель спокойного и здорового режима сна позволят начать выглядеть моложе. По ее словам, важно спать в полной темноте, так как синий свет от гаджетов блокирует выработку мелатонина.

До этого врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что бритье помогает мужчинам выглядеть моложе. Она отметила, что легкая травматизация кожи может запустить процесс регенерации.

