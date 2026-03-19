Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков

Почти две недели в Москве наблюдаются перебои с мобильным интернетом. На этом фоне жители столицы стали приспосабливаться к жизни без Сети. NEWS.ru поговорил с теми, кто живет и работает в центре города, и выяснил, как они обходятся без привычных приложений, как общаются, ориентируются на местности и развлекаются.

Как ориентироваться в Москве без онлайн-карты

Жить без интернета неприятно, но не катастрофично, поделился мнением с NEWS.ru москвич Сергей, который специализируется на кибербезопасности и связи. Он уточнил, что сейчас в столицу вернулась эпоха «до тотальной зависимости от приложений».

«Первое, что я бы сделал заранее, — скачал карты Москвы и области. Когда сеть „ложится“, офлайн-карта становится главным приложением в телефоне. Причем я бы загрузил в телефон два-три разных сервиса — у каждого есть свои эксклюзивные функции», — сказал Сергей.

Он посоветовал даже при отсутствии Сети не выключать Wi-Fi и Bluetooth: они помогают телефону точнее определять местоположение за счет окружающих сетей и устройств.

Тем временем аналитики фиксируют в Москве резкий рост спроса на бумажные карты. По статистике, их продажи в книжных магазинах выросли на 50% с 6 по 10 марта по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшим спросом пользовались автомобильные карты Москвы и области, единая схема метро и электричек, а также обычные городские карты.

Альтернативные способы связи при отключении Сети

Из-за проблем со связью москвичи стали скупать пейджеры и рации. По данным аналитиков, продажи стационарных телефонов выросли на 25%, бытовых раций — на 27%. Оборот пейджеров увеличился сразу на 73%. Кроме того, зафиксирован рост продаж Wi-Fi-роутеров. В денежном выражении он составил 70%.

В Сети пользователи предлагают приобрести стационарные телефоны. Например, москвичка Юлия предложила установить такой аппарат дома, подключить автоответчик и каждый вечер, возвращаясь домой, прослушивать сообщения, «как в кино».

Житель столицы Кирилл в беседе с NEWS.ru отметил, что у него кнопочный телефон и он не сталкивался с проблемами со связью. Парень признался, что всегда может позвонить куда угодно.

Другие же москвичи, напротив, наслаждаются отсутствием связи.

«Стою, пью кофе в Москве в 11:00, никто мне не пишет и не звонит по работе. Красота!» — написала жительница столицы Анна.

Сергей также подчеркивает, что на фоне отключения интернета обычные звонки, СМС и даже стационарный телефон снова «выглядят разумно».

«Для тех, кто любит технику, существуют более экзотические варианты. Например, открытый программно-аппаратный протокол децентрализованной беспроводной связи. Он интересен как резервный канал для коротких сообщений и координат, особенно между своими устройствами. Но это не замена мобильной сети и не альтернатива голосовой связи для города», — сказал Сергей.

Он отметил, что то же самое касается классических раций: на территории завода, больницы, склада они часто полезнее интернета, но в обычной городской жизни это уже нишевая история.

«Я бы вообще посоветовал семьям иметь план на случай сбоя: кому звонить, куда идти, где встречаться», — добавил Сергей.

Как вызвать такси, если нет интернета

Москвичи сообщают в соцсетях, что в последние дни на фоне отключения интернета в центре столицы стали появляться таксисты-спекулянты. Водители ловят людей около вокзалов и предлагают довезти их по завышенным ценам. Большая часть людей соглашается, не видя альтернативы.

«С такси в 2026 году самый недооцененный лайфхак — это обычный звонок. У крупных сервисов есть заказ по телефону, плюс никто не отменял районные диспетчерские», — отметил Сергей.

Он порекомендовал сохранить в список контактов несколько номеров сервисов такси.

«Кстати, мало кто об этом знает, но можно позвонить напрямую в столичные таксопарки и вызвать машину как можно скорее или к определенному времени», — рассказал NEWS.ru москвич Виктор, который работал таксистом.

Кроме того, Сергей напомнил, что всегда можно попросить подвезти вас за символическую плату знакомого с автомобилем, если такой есть.

Как расплатиться, если нет интернета

Из-за отключения Сети Сергей посоветовал иметь при себе наличные: дело в том, что зачастую терминалы не могут принять оплату.

«Не надо много, лучше всего брать 1000–2000 рублей. На день этого должно хватить и, если потеряете или украдут, не так жалко, как 15 тысяч», — говорит москвич.

Финансовый советник Алексей Родин также посоветовал брать с собой наличные, чтобы хватило на первоочередные расходы — транспорт, небольшие покупки в магазине и другие базовые траты.

Он также отметил, что важно хранить около 10 тысяч рублей дома на случай непредвиденных расходов.

Чем заменить онлайн-игры на телефоне

Что касается онлайн-развлечений, то теперь в центре Москвы они временно недоступны, отметил житель столицы Станислав в беседе с NEWS.ru. Речь идет, в частности, о популярных онлайн-играх.

«Но можно скачать на телефон несколько игр попроще. Это может заменить привычный досуг», — отметил он.

Сергей также порекомендовал заранее скачать любимую музыку, электронные книги, фильмы, чтобы было чем заняться в дороге.

Почему в Москве не работает интернет

Напомним, что жители Москвы начали сообщать о сбоях в работе интернета 6 марта. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения мобильной связи в центре столицы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют законодательству.

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период отсутствия интернет-соединения остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

