Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает

Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает

Замедление домашнего интернета может наблюдаться в некоторых регионах России. Что известно, в чем причины, где не работает?

Что известно о замедлении домашнего интернета в России

О замедлении домашнего интернета в России заявил один провайдер — скорость ограничивается при достижении определенного лимита. По информации СМИ, речь идет о поставщике услуг «Дом.ру».

Механизм работает по аналогии с тарифами на мобильный интернет у сотовых операторов, однако отличаются цифры: при превышении порога в три терабайта за месяц скорость доступа к Сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с.

Согласно заявлению пресс-службы компании «Эр-Телеком», ограничительные меры тестируют среди пользователей в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

«По нашим оценкам, „сверхпотребление“ трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — пояснили в компании.

Предположительно, ограничение затронет менее 1% пользователей, так как большинство клиентов провайдера ежемесячно потребляют до 500 Гб. Абоненты могут отслеживать объем расходуемого трафика в личном кабинете и на сайте.

Позднее «Дом.ру» пояснил, что ввел ограничения скорости интернета для пользователей в ряде российских городов из-за выявления фирм, которые под видом частных лиц используют трафик в коммерческих целях. Этот фактор негативно влияет на качество услуг для добросовестных клиентов, считает провайдер.

«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», — отметил представитель компании.

Как получить скидку или компенсацию за замедление домашнего интернета

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил внедрить систему скидок для абонентов в случае замедления работы домашнего интернета. В беседе с NEWS.ru он отметил, что при такой ситуации провайдерам выгоднее пойти на честный диалог с получателями услуг.

«Если ограничения в работе домашнего интернета вызваны внутренними проблемами на стороне организации, можно предлагать скидки или иные лояльные пакеты услуг. Такой подход позволит избежать ситуации, когда жителям приходится обращаться в суд в попытке компенсации. Не исключено, что конструктивное решение вопроса выгодно обеим сторонам», — сказал Бондарь.

Он добавил, что если интернет работает медленно, самим получателям услуг можно смело запросить перерасчет. Для этого необходимо собрать доказательства некачественной связи. Эксперт отметил, что подойдут скриншоты с тестами скорости, которые следует приложить к письменной претензии, направив ее на адрес юрлица компании.

«Это может быть правомерно, если параметры связи отличаются от тех, что указаны в вашем договоре. Статья 29 Закона „О защите прав потребителей“ позволяет снизить цену или требовать устранения недостатков при плохом качестве услуги», — отметил Бондарь.

У компании будет до 30 дней на изучение требований клиента; обращение в судебные органы в данном случае станет финальным этапом, если организация откажется решать вопрос, ответив на претензию, заключил эксперт.

