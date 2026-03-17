Жесткая перестрелка с полицией в Крыму: детали, при чем здесь ЧВК «Вагнер»

Жесткая перестрелка с полицией в Крыму: детали, при чем здесь ЧВК «Вагнер»

Житель Крыма устроил жесткую перестрелку с полицией, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что там произошло, есть ли жертвы, при чем тут «Группа Вагнера»?

Что произошло с полицейскими в Крыму, причина нападения

16 марта житель Джанкойского района обстрелял четверых полицейских, которые пришли к нему домой. Как уточнили в пресс-службе управления Следственного комитета по Крыму, нападение произошло в селе Стефановка.

Полиция — замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое сотрудников — пришли в дом к 49-летнему местному жителю на основании постановления Джанкойского суда для проведения оперативно-разыскных мероприятий по изъятию незаконного огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств. Но тот отказался пускать их в дом.

«[Мужчина] бросил в сторону полицейских неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь по правоохранителям из гладкоствольного ружья», — сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Завязалась перестрелка, ответным огнем нападавший был ранен. Во время боя мужчина поджег автомобиль, находившийся на участке; в результате загорелось домовладение, часть построек пострадали. Сам стрелок укрылся в хозпостройке.

На помощь сотрудникам угрозыска пришла Росгвардия: злоумышленник был обезврежен полицией при силовой поддержке подразделения СОБР «Халзан». При задержании он получил ранение в ногу. Один сотрудник полиции был госпитализирован, троим оказана медицинская помощь.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о напавшем на полицейских в Крыму мужчине, кто он такой

МВД Крыма и СК РФ не раскрывают личности подозреваемого.

«В настоящее время фигурант задержан органами СК. С ним работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Также будет дана оценка имеющимся сведениям о применении фигурантом насилия в отношении членов семьи», — сообщили в СК РФ.

Мужчине готовятся предъявить обвинение по статье ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

МВД Крыма и СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Пользователи в Сети обратили внимание, что в кадре рядом с охотничьим ружьем стоит черный флаг на древке. По надписи «Группа Вагнера» с белыми звездами определили, что это неофициальный флаг ЧВК «Вагнер». В Сети предположили, что напавший на полицейских мог быть бывшим «вагнеровцем».

«Русский Рэмбо!» — иронизируют в Сети, сравнивая крымчанина с героем Сильвестра Сталлоне, ветераном войны во Вьетнаме, который из-за конфликта с местным шерифом устроил партизанскую войну против местной полиции.

Подтверждений тому, что нападавший как-то связан с ЧВК «Вагнер», нет. МВД Крыма показало, как мужчину в камуфляжных штанах с раненой ногой доставили в СИЗО Симферополя.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России

Новое нападение на школу? Резня в Подмосковье: что произошло, сколько жертв

«О Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?