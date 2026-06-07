Жара, грозы, туманы: сколько будет градусов в Москве и Петербурге 8–14 июня

Жара, грозы, туманы: сколько будет градусов в Москве и Петербурге 8–14 июня

Теплая, а временами жаркая неделя ожидается в Москве, не исключены дожди с грозами. В Петербурге будет более прохладно, но без аномалий. О погоде в российских столицах с 8 по 14 июня NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода с 8 по 14 июня ожидается в Москве

В течение недели, как и в предшествующие ей дни, в столичном регионе ожидается солнечная погода, но временами с осадками. В понедельник и вторник в Москве и Подмосковье днем от +24 до +29, ночью — от +10 до +15, местами возможны небольшие дожди.

В среду ожидаются более дождливые сутки из-за прохождения атмосферного фронта, возможны грозы. Но при этом днем потеплеет до 25–30 градусов, ночью — от +14 до +19.

В четверг днем столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов, ночью — в диапазоне от +15 до +20. Местами небольшой кратковременный дождь.

В ночь на пятницу, 12 июня, температура воздуха в центре Москвы ожидается около +20 градусов, по области — от +15 до +20, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, в Подмосковье — в диапазоне от +22 до +29, дожди возможны на западе и юго-западе столичного региона.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу в Москве возможен дождь с грозой, вероятность осадков и гроз при переменной облачности также сохранится в воскресенье. В ночь на 13 и 14 июня температура воздуха составит 14–19 градусов тепла, днем — 24–29.

Атмосферное давление в течение рабочей недели составит 748–751 миллиметр ртутного столба.

Ветер на протяжении недели переменных направлений, слабый. В четверг он подует с запада, его скорость не превысит 3 метров в секунду. В пятницу ветер юго-западный и западный, до 4 метров в секунду.

Какая погода с 8 по 14 июня ожидается в Санкт-Петербурге

В течение рабочей недели в Северной столице ясно, преимущественно без осадков. С 8 по 10 июня температура воздуха днем от +21 до +24 градусов, 11 июня похолодает до 17–20. В ночные часы в это время — в диапазоне от +13 до +15 градусов.

В ночь на 12 и 13 июня от +11 до +13, днем — 21–23 градуса. На небе будет облачно, с редкими прояснениями. Временами в городе будет идти небольшой дождь, местами у побережья Финского залива осадки ожидаются более интенсивными, в ночные и утренние часы возможны туманы.

В воскресенье ночью 13–15, а днем воздух прогреется до 26–28 градусов. На небе будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь.

Атмосферное давление в понедельник составит 763 миллиметра ртутного столба. Во вторник и среду — 758, в четверг — 765.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветер преимущественно западных направлений, 3–6 метров в секунду. С пятницы — переменных направлений, до 5 метров в секунду.

Какой будет июньская погода в Москве и Петербурге

По данным Гидрометцентра, с которыми NEWS.ru ознакомила научный сотрудник организации Людмила Паршина, в первый летний месяц 2026 года в Москве и Подмосковье погода ожидается в пределах климатической нормы. По ночам прогнозируется преобладающая температура воздуха в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем термометры покажут от +18 до +23. В отдельные сутки возможны похолодания до +4 в ночное время, днем — не выше +12 градусов.

По данным сервиса Foreca, в Москве в первой декаде июня установится жаркая безоблачная погода. К понедельнику, 8 июня, при почти полном безветрии температура днем может достигнуть +27 градусов. Такая погода задержится на всю неделю при практически полном штиле и минимальном количестве осадков.

К середине месяца характер погоды изменится. Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает, что 13 июня температура резко начнет снижаться и упадет сразу на семь градусов, до плюс 18. Ночью ожидается плюс 12–13 градусов, возможны дожди.

В Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа июнь ожидается более теплым (в среднем на один градус), чем обычно бывает на этих территориях, следует из прогнозов Гидрометцентра. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях столбики термометров будут показывать по ночам 7–12 градусов, а днем потеплеет до 18–23. При похолодании температура может опускаться до +1 градуса по ночам, а в дневные часы будет подниматься чуть выше +10.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

При этом, по данным Foreca, похолодание придет в Петербург раньше, чем в Москву. Ливни достигнут пика к пятнице, 12 июня, когда ожидается 21,2 мм осадков. Всего за неделю выпадет более 50% месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.

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