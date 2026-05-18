Потопы, ураганы и столетняя жара: каким будет июнь в 2026 году

Предстоящий июнь грозит разрушить привычные представления о первом летнем месяце. Синоптики прогнозируют один из самых нестабильных и контрастных стартов сезона за последние годы. Что ждет россиян: аномальная жара, засуха или череда ураганов и ливней, — расскажет NEWS.ru..

Каких погодных аномалий ждать в июне

Согласно прогнозам, вместо плавного летнего тепла в июне жителей России ожидают резкие перепады температур, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Он отметил: есть серьезные опасения, что первый месяц лета окажется аномальным сразу по нескольким параметрам. По словам специалиста, с высокой долей вероятности мы увидим температурные качели, дефицит влаги в одних регионах и ее переизбыток в других.

Ключевым символом июня, как подчеркнул Сергеев, станет контрастность. Он пояснил, что в Москве и регионах Центральной России июнь, судя по всему, будет «рваным» и довольно нестабильным, с очень частой сменой погодных фронтов. Метеоролог добавил, что его коллеги из Росгидромета уже сейчас фиксируют нестандартную циркуляцию воздушных масс.

Это означает, что, с одной стороны, на европейскую часть оказывают влияние атлантические циклоны с прохладой и влагой, а с другой — азиатские антициклоны, которые приносят раскаленный воздух из Казахстана и Средней Азии. В итоге столкновение двух стихий и станет причиной различных аномалий, указал собеседник NEWS.ru.

Особенно тяжело в этот период придется метеозависимым людям. «Представьте картину: утром светит солнце, стоит вполне комфортная погода, а уже через несколько часов неожиданно налетает ветер, и температура воздуха резко падает. При этом спустя сутки снова наступает жара. Такие контрасты — серьезное испытание для организма», — пояснил специалист. Он добавил, что погодные перепады будут преследовать нас весь июнь.

Будет ли жарко в июне

По оценкам климатолога Михаила Семенова, регионы Центральной России столкнутся в июне с аномально жаркой погодой.

«Согласно отдельным прогнозам, в российской столице, а также во Владимирской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях ожидается двойная аномалия: в целом будет сухо и жарко, однако в отдельные дни случатся настоящие потопы», — рассказал Семенов.

Собеседник NEWS.ru также указал, что в июне москвичей ждет изнуряющая жара, которой не видели как минимум последние 100 лет.

По словам климатолога, такая погода достанется не только москвичам: в ряде регионов температура превысит климатическую норму на 4–5 градусов, а также местами возможны продолжительные периоды засухи.

В Гидрометцентре предполагают, что в июне температура может превысить климатическую норму примерно на 1 градус. Эта аномалия будет ограничена несколькими регионами в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также северо-западом Красноярского края.

Европейская система прогнозирования лесных пожаров EFFIS дает жесткий прогноз: в июне Европу ожидает мощная тепловая волна и, возможно, серьезная засуха. Тепловая аномалия (от 0,5 до 1 градуса выше нормы) охватит большую часть европейской территории России. Жарче всего — до 1,5 градуса выше нормы — будет в Санкт-Петербурге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, июнь 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 2 градуса. Если норма для июня в российской столице составляет +20 градусов, то в этом году среднемесячная температура прогнозируется на уровне около +23 градусов. Начало месяца выдастся очень теплым: днем воздух будет прогреваться до +26 градусов, а количество ясных дней значительно превысит число пасмурных.

Однако уже к середине июня наступит резкое похолодание, погода станет неустойчивой. В период с 11 по 20 июня дневные температуры будут держаться в районе +22 градусов, а ночи станут прохладными — около +11 градусов. К концу месяца, в третьей декаде, воздух вновь прогреется до +23 градусов днем и +13 градусов ночью. Главной особенностью июня станут осадки: ожидается до 14 дней с дождями, что сделает этот месяц, возможно, самым дождливым в летнем сезоне. При этом дожди будут носить преимущественно ливневый, скоротечный характер и часто сопровождаться грозами.

Ждать ли ураганов в июне

Вероятность ураганов в июне на европейской территории России достаточно велика, сообщил Александр Сергеев. По его мнению, в течение первого месяца лета мы не раз услышим соответствующие предупреждения от МЧС.

«В первую очередь это связано с многочисленными природными контрастами, температурными качелями. Именно такие периоды традиционно считаются наиболее опасными», — пояснил специалист.

Сергеев отметил, что ураганы часто возникают при резкой смене погоды — например, когда внезапно холодает.

