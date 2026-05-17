Беру пучок зелени и 3 ингредиента: салат «Летний» готовлю постоянно — сытный, свежий и очень простой

Беру пучок зелени и 3 ингредиента: салат «Летний» готовлю постоянно — сытный, свежий и очень простой

Этот салат кажется максимально простым, но именно такие рецепты потом готовят всё лето без остановки. Хрустящий огурец, ароматные жареные шампиньоны, яйца и много свежей зелени — сочетание получается одновременно лёгким и сытным.

Особенно хорошо сюда подходит йогуртовая заправка — она делает салат нежным, но не тяжёлым, как с майонезом. А готовится всё буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г, яйца — 3 шт., свежий огурец — 1–2 шт., зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — большой пучок, греческий йогурт — 3–4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Шампиньоны нарезают пластинками и обжаривают на сковороде до румяности. Затем дают им немного остыть. Яйца отваривают и нарезают крупными кусочками. Огурец режут полукружьями или соломкой.

Зелень мелко рубят — её здесь не жалеют, именно она делает салат по-настоящему летним и ароматным. Для заправки смешивают греческий йогурт, чеснок, соль и немного чёрного перца.

Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют заправку и аккуратно перемешивают. Подают сразу, пока огурцы остаются хрустящими, а грибы ещё сохраняют тёплый аромат.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева советует жарить шампиньоны на сильном огне — так они получаются более ароматными и не выпускают слишком много жидкости. А ещё особенно вкусно выходит, если добавить в йогуртовую заправку немного лимонного сока.