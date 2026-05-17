Вешенки жареные с картошкой: сметанно-сырная заливка сносит крышу всем, кто пробовал

Обычная жареная картошка с грибами после этого рецепта уже кажется слишком скучной. Вешенки получаются сочными и ароматными, картофель — румяным, а сметанно-сырная заливка превращает всё блюдо в невероятно нежное и тягучее удовольствие прямо на сковороде.

Готовится всё очень просто и без духовки. Аромат во время жарки стоит такой, что домашние начинают заглядывать на кухню ещё до готовности.

Ингредиенты

Картофель — 700 г, вешенки — 400 г, лук — 1 шт., сметана — 200 г, сыр — 150 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление

Картофель нарезают брусочками или кружочками и обжаривают на сковороде до золотистой корочки почти до готовности.

Отдельно обжаривают лук до мягкости, затем добавляют нарезанные вешенки. Готовят, пока не выпарится лишняя влага и грибы не подрумянятся.

Сметану смешивают с тёртым сыром, чесноком, солью и перцем.

К картофелю добавляют грибы с луком, аккуратно перемешивают и сверху выливают сметанно-сырную заливку.

Сковороду накрывают крышкой и готовят ещё несколько минут на небольшом огне, пока сыр полностью не расплавится и соус не станет густым и тягучим.

Перед подачей посыпают зеленью.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева советует не торопиться с огнём после добавления заливки — на слабом нагреве соус получается намного нежнее и не расслаивается. А ещё особенно вкусно выходит, если добавить немного копчёного сыра вместе с обычным.