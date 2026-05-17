Салат «Шик» часто готовлю вместо оливье: такой же сытный и вкусный, но намного интереснее, с картошкой фри

Салат «Шик» получается очень сытным, сочным и насыщенным, но при этом вкус более яркий и современный. Здесь отлично сочетаются свежие огурцы, сыр, яйца, колбаса и пикантный чесночный соус, а сверху салат дополняет аппетитный хрустящий картофель фри.

Особенно хорошо такой салат подходит для праздников и больших застолий. Выглядит он эффектно, готовится из простых продуктов, а гости обычно просят рецепт уже после первой ложки.

Ингредиенты

Огурцы — 3-4 шт., картофель фри тонкий — 150 г, репчатый лук — 2 шт., яйца вареные — 3 шт., твердый сыр — 150 г, морковь — 1 шт., вареная колбаса (или любое мясо по вкусу) — 100 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу.

Приготовление

Огурцы нарезают мелкими кубиками и выкладывают первым слоем. Сверху распределяют немного майонеза, затем добавляют мелко нарезанный лук и тертый сыр. Следующим слоем выкладывают сырую морковь, натертую на мелкой терке, снова добавляют сыр и немного майонеза.

Колбасу нарезают небольшими кубиками и распределяют поверх салата. Затем добавляют измельченные вареные яйца. В майонез вмешивают чеснок и покрывают салат последним слоем соуса. Сверху выкладывают тонкий хрустящий картофель фри.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева попробовала приготовить салат, получилось очень ярко и необычно. особенно удивили, но вписались в салат слои из свежей моркови и фри.