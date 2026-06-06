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06 июня 2026 в 17:41

Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет

Политолог Кошкин: суверенный интернет защитит мир от технократической элиты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суверенный интернет защитит мир от технократической элиты, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, владельцы крупных IT-компаний смогут влиять на повестку.

Политики и элита должны отражать не только научно-технический прогресс, но и те изменения, которые происходят в стране, экономике, обществе. Усилиями новых элит централы, правые, левые размоют свои границы. По этой причине многие государства сейчас задумываются о цифровом суверенитете. Потому что иначе эти платформы сразу все начнут ломать устои и будут подминать некие свои доминирующие тенденции для прихода к власти. Эта борьба идет прямо сейчас, поэтому интернет должен быть суверенным, а все коммуникации, направленные внутрь страны, следует контролировать, — заявил он.

Политолог отметил, что приход технократической элиты во власть может полностью видоизменить структуру управлений государствами. По его словам, это связано с масштабной цифровизацией населения.

Смена власти во многих странах будет зависеть от влияния технократической элиты. Мы живем в период цифровизации, и поэтому в какой-то момент к власти придут владельцы IT-технологий, создатели искусственного интеллекта. Неважно, какие точки зрения они будут поддерживать. Появится новый уровень политического взаимодействия. Той дихотомии, которая была свойственна ряду стран, не будет. Потому что каждый из нас зависим от гаджетов: без сегодняшних платформ медиаконструирования мы с вами не сможем оставаться в фокусе внимания той профессии, которой мы посвятили свою жизнь, — резюмировал Кошкин.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в процессе суверенизации интернета нерационально двигаться только по пути запретов. Он отметил, что усилия по введению ограничений привели к перестройке схемы получения информации пользователями.

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