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06 июня 2026 в 13:18

Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета

Кобяков: в суверенизации интернета нерационально идти только по пути запретов

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В процессе суверенизации интернета нерационально двигаться только по пути запретов, такое мнение на пресс-брифинге по итогам ПМЭФ высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он отметил, что усилия по введению ограничений привели к перестройке схемы получения информации пользователями. Советник президента призвал осуществлять качественные изменения в российских технологиях, передает корреспондент NEWS.ru.

Поступает много инициатив по суверенизации интернета. Однако идти только по пути запретов нерационально, — сказал Кобяков.

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что для стабильной работы банков необходима суверенизация цифровой инфраструктуры. По его словам, также важны высокий уровень безопасности российских платформ и необходимость ответственного обращения с данными клиентов.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что страна является одной из трех стран в мире, которые имеют реальные шансы разработать свой собственный суверенный искусственный интеллект. Он также отметил, что партнеры по ЕАЭС готовы активно внедрять российские ИИ-разработки на своих рынках.

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Антон Кобяков
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ПМЭФ
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