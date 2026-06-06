Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета Кобяков: в суверенизации интернета нерационально идти только по пути запретов

В процессе суверенизации интернета нерационально двигаться только по пути запретов, такое мнение на пресс-брифинге по итогам ПМЭФ высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он отметил, что усилия по введению ограничений привели к перестройке схемы получения информации пользователями. Советник президента призвал осуществлять качественные изменения в российских технологиях, передает корреспондент NEWS.ru.

Поступает много инициатив по суверенизации интернета. Однако идти только по пути запретов нерационально, — сказал Кобяков.

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что для стабильной работы банков необходима суверенизация цифровой инфраструктуры. По его словам, также важны высокий уровень безопасности российских платформ и необходимость ответственного обращения с данными клиентов.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что страна является одной из трех стран в мире, которые имеют реальные шансы разработать свой собственный суверенный искусственный интеллект. Он также отметил, что партнеры по ЕАЭС готовы активно внедрять российские ИИ-разработки на своих рынках.