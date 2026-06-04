Хотимский назвал цифровой суверенитет условием устойчивости банков

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в ходе сессии ПМЭФ «Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ» заявил, что для стабильной работы банков необходима суверенизация цифровой инфраструктуры. По его словам, также важны высокий уровень безопасности российских платформ и необходимость ответственного обращения с данными клиентов.

Хотимский выступил с заявлением об основных вызовах и возможностях развития цифровой экосистемы в банковском секторе России. Он отметил, что суверенизация большой части цифровой инфраструктуры является важным фактором для стабильной работы банков.

Банки являются кровеносной системой для финансов и первыми становятся жертвами монополистических и недружественных цифровых платформ. Чем больше доля суверенности, тем более понятным, прогнозируемым и долгосрочным становится банковский бизнес, — поделился Хотимский.

Он обратил внимание, что российские цифровые платформы показывают высокий уровень безопасности. По его словам, отрасль способна противостоять самым изощренным атакам на данные, а интеллектуальный уровень индустрии остается очень высоким.

Сергей Хотимский Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк

При этом Хотимский указал на разницу в подходах компаний при использовании клиентских данных. В качестве позитивного примера он привел сотрудничество с VK, подчеркнув, что стратегия компании не построена на злоупотреблении данными пользователей. В то же время, по его словам, на рынке бывают ситуации, когда информация о клиентах передается третьим лицам для рекламных рассылок.

Таким образом, среди ключевых условий устойчивого развития цифровой среды в банковской сфере Хотимский обозначил укрепление суверенной инфраструктуры, высокий уровень защиты российских платформ и ответственное обращение с пользовательскими данными.

Ранее Совкомбанк и Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Документ подписали заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов и ректор университета Валерий Белгородский.