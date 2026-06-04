Совкомбанк и РГУ им. А. Н. Косыгина заключили соглашение на ПМЭФ-2026

Совкомбанк и Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Документ подписали заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов и ректор университета Валерий Белгородский.

Партнерство затронет широкий спектр направлений. Ключевыми из них являются реализация зарплатных и кампусных проектов с использованием карт национальной платежной системы «Мир», развитие торгового и интернетэквайринга для улучшения обслуживания учебного заведения, а также разработка ипотечных программ для сотрудников вуза. Отдельное место займет участие Фонда целевого капитала (эндаумента) РГУ им. А. Н. Косыгина — средства будут отданы на поддержку перспективных научных исследований, обновление материально-технической базы и учреждение именных стипендий для талантливых студентов. Совкомбанк станет партнером университета по части совместных мероприятий, в том числе семинаров, конференций круглых столов и мастер-классов. Соглашение затронет и сотрудничество в области подготовки кадров — студентам будут доступны производственная практика и стажировка в подразделениях банка, участие в совместных проектах, экспертной и аналитической деятельности.

Работа с молодыми специалистами и вузами является важной частью HR-стратегии Совкомбанка. Группа сотрудничает более чем с 60 учебными заведениями по всей России, организует профориентационные встречи, участвует в ярмарках вакансий, открывает брендированные аудитории и коворкинги. Банк проводит стажировки, интенсивы и обучающие программы, а с 2023 года — флагманский карьерный фестиваль для молодежи «Лига Приключений». По данным рейтинга Forbes за 2026 год, Совкомбанк попал в категорию «золото» среди работодателей для молодежи. Успешно реализуются специализированные стажерские программы для студентов ведущих вузов, в том числе NextGen CIB в сфере корпоративных финансов.

Как выпускник РГУ им. А. Н. Косыгина я особенно рад видеть, что наш банк и университет начинают столь масштабное сотрудничество. Подписанное соглашение — это не просто перечень финансовых и образовательных инициатив, а вклад в формирование синергии между академическим знанием и реальным сектором экономики. Уверен, что совместные программы стажировок и практик, поддержка научных проектов через эндаумент-фонд, а также внедрение современных банковских решений в жизнь университета откроют новые возможности для студентов и сотрудников, — отметил Автухов. Университет Косыгина последовательно выстраивает партнерства, которые интегрируют образовательную среду и реальный сектор. Соглашение с Совкомбанком отвечает этой логике. Студенты получат доступ к практике и проектной работе непосредственно в банке, поддержка через эндаумент-фонд создаст условия для развития научных исследований. Убежден, что именно такое взаимодействие между университетом и бизнесом формирует качество подготовки специалистов, — поделился Белгородский.

Ранее «Совкомбанк Лизинг» профинансировал крупную сделку по приобретению в лизинг офисных площадей в бизнес-центре «ПОРТА». Ее провели через партнерский цифровой сервис «Финч», который предоставляет клиентам доступ к продукту «Лизинг коммерческой недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от банка. Общая сумма финансирования превысила 1 млрд рублей.