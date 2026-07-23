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23 июля 2026 в 18:14

Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»
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Совкомбанк предоставляет клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит, выданный в другом банке, по программе «Комбинированная семейная ипотека».

Комбинированная ипотека позволяет получить максимальную сумму кредита, где в пределах лимита госпрограммы применяется льготная ставка, а рыночная — на остальную часть.

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа.

Ознакомьтесь с полными условиями тут.

Реклама: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014 г.

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