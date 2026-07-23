Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку

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Совкомбанк предоставляет клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит, выданный в другом банке, по программе «Комбинированная семейная ипотека».
Комбинированная ипотека позволяет получить максимальную сумму кредита, где в пределах лимита госпрограммы применяется льготная ставка, а рыночная — на остальную часть.
Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа.
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