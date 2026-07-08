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08 июля 2026 в 16:19

Совкомбанк открыл программу для объектов по договору долевого участия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Новый продукт позволяет приобретать апартаменты по договору долевого участия с минимальными первоначальными вложениями и гибкими условиями лизинга.

Лизинг апартаментов по договору долевого участия стал логичным продолжением стратегии нашей компании: расширить доступ к инвестиционной недвижимости для клиентов на самом выгодном этапе, закладывая основу для будущего роста стоимости актива, используя преимущества налоговых преференций для юридических лиц и гибкие условия лизинга для эффективного управления капиталом, — отметила руководитель направления развития лизинга недвижимости ООО «Совкомбанк Лизинг» Елена Борисова.

Совкомбанк Лизинг объявляет о запуске новой специализированной программы, которая предоставляет корпоративным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — возможность использовать лизинг для финансирования приобретения апартаментов по договору долевого участия на этапе строительства.

Программа открывает доступ к инвестициям в строящуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков. Цель инициативы — предложить российскому бизнесу современный, гибкий и капиталоэффективный инструмент для расширения портфеля недвижимости и долгосрочных инвестиций. Основные параметры программы разработаны с учетом потребностей предпринимателей: авансовый платеж от 25% от стоимости объекта, максимальная сумма финансирования до 500 млн рублей при сроке лизинга до 10 лет.

Процесс получения финансирования простой: клиент выбирает объект у аккредитованного партнера-застройщика, подает заявку онлайн или через менеджера, после оперативного одобрения вносит аванс и начинает использовать помещение с удобным графиком ежемесячных платежей.

Ранее председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев выступил за запуск секьюритизации корпоративных кредитов, поддержал развитие кредитных дефолтных свопов. Вопросы обсудили на Финансовом конгрессе ЦБ в рамках сессии «Пора снижать риски кредитной концентрации: стимулы регулятора требуют встречных шагов от банков».

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