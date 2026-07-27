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27 июля 2026 в 12:41

В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов

В одной из самых дорогих школ мира в Швейцарии нашли детей диктаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Reddit-пользователь BestPage7141 поделился историями о своих одноклассниках — детях диктаторов, которые учились вместе с ним в одной из самых престижных школ Швейцарии. Пользователи предположили, что речь идет о школе Institut Le Rosey.

Автор отметил, что в учебном заведении не было ничего особенно примечательного, за исключением уроков физкультуры на лыжах и обязательного изучения нескольких языков. Самым эпатажным поступком сокурсника, по его словам, стал фрахт самолета для пропуска экзамена. Пользователь также упомянул, что помимо французского и испанского требовалось владение родным языком, и отметил, что от русских друзей выучил больше слов, чем на занятиях. Institut Le Rosey, расположенный в швейцарском Ролле, известен элитным составом учащихся, включая детей королевских особ и глав государств.

Ранее 17-летняя дочь Юлии Пересильд, Анна, столкнулась с критикой в социальных сетях из-за подозрений в поступлении в вуз «по блату». Несмотря на пропуск творческого экзамена в Московскую школу кино, она оказалась в списках поступивших, что вызвало возмущение других абитуриентов.

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