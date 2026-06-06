Мясников назвал болезни, при которых кофе жизненно необходим Мясников: три-четыре чашки кофе в день необходимы при болезнях печени

Кофе оказывает благоприятное воздействие на профилактику рака, а также заболеваний сердца и печени, такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, три-четыре чашки напитка являются нормой.

При любой болезни печени, при той же жировой печени, при вирусном гепатите кофе предотвращает переход печени в цирроз. Три-четыре чашки в день кофе необходимы человеку с больной печенью. Не просто рекомендовано, необходимо. Предотвращает переход в цирроз и рак. Любой человек с больной печенью обязан пить кофе, — рассказал Мясников.

Он также подчеркнул важность кофе при болезнях суставов и для женщин после менопаузы. По словам врача, кофе помогает предотвратить рак толстого кишечника. Он добавил, что кофе полезен при болезни Паркинсона и остеопорозе.

Ранее Мясников также заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.