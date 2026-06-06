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06 июня 2026 в 17:46

Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка

Солдаты ЦАХАЛ застрелили семимесячного ребенка на Западном берегу реки Иордан

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На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного ребенка, сообщает агентство Reuters. По данным палестинского министерства здравоохранения, в районе Тель-Румейда к югу от Хеврона военнослужащие Израиля открыли огонь по машине, в которой ехала семья.

Бабушка ребенка рассказала, что семья заметила вдалеке израильскую военную технику и остановила автомобиль. Однако вскоре по ним начали стрелять. Сначала родственники приняли эти выстрелы за предупредительные. В армии Израиля подтвердили, что солдат сделал один выстрел по приближавшейся машине.

Ранее в Ливане израильские войска захватили 900-летний замок Бофор, а также стратегический хребет на юге страны. Армия продвинулась за реку Литани. Это самое глубокое проникновение Израиля в Ливан за последние более чем 26 лет. В период с 1982 по 2000 год, ЦАХАЛ уже использовал этот замок во время оккупации юга Ливана.

Также Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации нового главы военного крыла движения ХАМАС Мухаммеда Уде. Он погиб в результате удара по северной части сектора Газа. Уде руководил подразделением ХАМАС всего около двух недель. Он возглавил его после уничтожения предыдущего командира Иззэддина аль-Хаддада.

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