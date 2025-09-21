«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 19:35

«Ясное послание»: Нетаньяху отказал Палестине в праве на существование

Нетаньяху заявил о недопустимости создания Палестинского государства

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создание Палестинского государства к западу от реки Иордан невозможно, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова распространила канцелярия политика в ответ на заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинской государственности, передает ТАСС.

Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет. <…> У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали Палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы предоставляете терроризму огромную награду, — высказался премьер Израиля.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что правительство страны признало государственность Палестины. Он подчеркнул, что Оттава руководствовалась принципами ООН, и выразил надежду на мирное сосуществование с Израилем. Карни добавил, что действия нынешнего израильского руководства направлены на то, чтобы не допустить становления Палестины как полноценного государства.

Кроме того, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель объявили, что страна планирует в сентябре признать Палестину в качестве государства. Окончательное решение должно быть принято на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Израиль
Палестина
Биньямин Нетаньяху
Иордан
