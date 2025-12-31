Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 05:58

Названы условия для создания нового правительства в Газе

Нетаньяху: новое правительство в секторе Газа возможно после разоружения ХАМАС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил шанс создания новой власти в секторе Газа, передает Fox News. Он заявил, что это станет возможным только после разоружения палестинского движения ХАМАС.

Новое правительство в Газе возможно только в случае разоружения ХАМАС <…>, если мы разоружим ХАМАС, будь то силами международного контингента или любыми другими средствами, то да, я вижу для Газы иное будущее, — сообщил Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС следует дать шанс сдать оружие добровольно. По его словам, если мирный путь не сработает, будут применены другие методы разоружения.

До этого ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Кроме того, сообщалось, что группировка также подтвердила Вашингтону готовность отказаться от управления сектором Газа.

Кроме того, президент США Дональд Трамп Трамп предъявил палестинскому движению ультиматум, потребовав провести разоружение в сжатые сроки. Жесткое заявление было сделано на совместной пресс-конференции с Нетаньяху по итогам встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Биньямин Нетаньяху
сектор Газа
правительства
ХАМАС
