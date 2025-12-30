Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 01:41

«Высокая цена»: Трамп пригрозил ХАМАС в случае отказа от разоружения

Трамп: ХАМАС заплатит высокую цену в случае отказа от быстрого разоружения

ХАМАС ХАМАС Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум, потребовав провести разоружение в сжатые сроки. Жесткое заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский лидер заявил, что процесс будет контролироваться его спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и зятем, предпринимателем Джаредом Кушнером. Трамп подчеркнул, что, согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС дал согласие на разоружение.

Если они не проведут разоружение, на что они дали согласие, им придется заплатить чертовски высокую цену. Мы этого не хотим, мы к этому не стремимся. Но им нужно провести разоружение в довольно короткий срок, — указал Трамп.

Переговоры двух лидеров были посвящены ближневосточному урегулированию. Кроме того, стороны обозначили перспективы выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Ранее Нетаньяху на встрече с Трампом попытается добиться разрешения на удары по ракетным объектам Ирана. По данным СМИ, политик продолжает рассматривать Иран как региональную угрозу для интересов Израиля.

Дональд Трамп
ХАМАС
угрозы
Биньямин Нетаньяху
