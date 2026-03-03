Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:50

«Работает очень четко»: в Госдуме оценили успехи России при Мишустине

Депутат Толмачев: Мишустин наладил безупречную работу кабмина

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
Премьер-министру России Михаилу Мишустину удалось наладить безупречную работу кабинета министров и укрепить его диалог с парламентом, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, сегодня российская «государственная машина» функционирует очень четко.

Развитие межведомственного взаимодействия помогает охватить проблемы целостным взглядом и не упустить те детали, которые оставались в слепой зоне. Проработка смежных вопросов — это очень важно, и благодаря вниманию Михаила Мишустина ни один аспект государственной задачи не останется упущенным. Не зря есть выражение «государственная машина» — у нас она работает очень четко, — подчеркнул парламентарий.

Толмачев отметил, что Мишустин — знаковая для России фигура и очень сильный человек, под руководством которого правительство справляется с целой чередой вызовов.

Мишустину удается то, что не под силу премьерам других держав: парировать удары эпохи, собирать вокруг себя профессионалов и направлять их работу четко и целеустремленно. Патриотизм плюс экспертность и высокая работоспособность — важные качества председателя правительства, — добавил собеседник.

Ранее Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами анонсировал индексацию социальных пенсий в России. Повышение затронет более 4 млн граждан.

