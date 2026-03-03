В ГД заявили о блокировке Минстроем проекта по строительству наемных домов

Программа наемных домов социального использования, одобренная президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, не попала в бюджет из-за бюрократических проволочек, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. По ее словам, инициатива была заблокирована Министерством строительства. Ведомство запросило дополнительное время на изучение вопроса, из-за чего финансирование не было заложено в бюджет. По мнению депутата, такое решение стало тормозом для развития кадрового потенциала в регионах и Севере.

Знаете, что сделал Минстрой? Поскольку они заинтересованы только в реализации коммерческого жилья, они принесли справку, что им нужно еще полгода, чтобы разобраться с этой идеей... На мой взгляд, это показывает отношение к людям чиновников, – сказала Хованская.

Ранее Галина Хованская рассказала, что в России могут ликвидировать спецсчета для капремонта — единственный инструмент, позволяющий жильцам копить деньги лично на свой дом и не зависеть от региональных операторов. Депутат призвала граждан срочно переводить дома на спецсчета, пока у них еще есть такая возможность.