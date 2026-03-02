Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:23

Страховой эксперт рассказал, как получить компенсацию в случае паводка

Страховой эксперт Порватов: имущество можно застраховать от паводка

Оренбургская область. Орск. Оренбургская область. Орск. Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Движимое и недвижимое имущество можно застраховать на случай паводка, рассказал Авторадио замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. По его словам, каждая из позиций должна быть отдельно прописана в договоре.

Условия страхования и перечень страховых рисков, и формулировки страховых рисков у разных компаний могут различаться. Но прежде всего надо обращать внимание, застрахован ли жилой дом или квартира от риска стихийного бедствия или от риска повреждения водой, — рассказал Порватов.

Эксперт подчеркнул, что такой вид страхования является добровольным. Он отметил, что страховку необходимо оформить до стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в России может появиться обязательное страхование от киберугроз для объектов критической инфраструктуры. Вместо тотального принуждения предлагается начать с «вмененного» страхования — гибридного формата для наиболее значимых организаций и операторов с огромными массивами персональных данных.

паводки
страхование
жилье
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.