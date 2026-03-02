Страховой эксперт рассказал, как получить компенсацию в случае паводка Страховой эксперт Порватов: имущество можно застраховать от паводка

Движимое и недвижимое имущество можно застраховать на случай паводка, рассказал Авторадио замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов. По его словам, каждая из позиций должна быть отдельно прописана в договоре.

Условия страхования и перечень страховых рисков, и формулировки страховых рисков у разных компаний могут различаться. Но прежде всего надо обращать внимание, застрахован ли жилой дом или квартира от риска стихийного бедствия или от риска повреждения водой, — рассказал Порватов.

Эксперт подчеркнул, что такой вид страхования является добровольным. Он отметил, что страховку необходимо оформить до стихийного бедствия.

