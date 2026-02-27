Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:57

В Госдуме захотели взять под защиту деньги россиян

Сенатор Журавлев: в ГД внесли законопроект о страховании электронных кошельков

Николай Журавлев
В Госдуму внесли законопроект о страховании электронных кошельков, сообщил сенатор Николай Журавлев в Telegram-канале. По его словам, в случае принятия поправок хранящиеся таким образом деньги будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами.

Внесли на рассмотрение законопроект о страховании электронных кошельков. Наша инициатива подразумевает распространение на электронные денежные средства (ЭДС) системы страхования по аналогии с вкладами. Сегодня, если у банка отзовут лицензию, государство возмещает вкладчикам до 1,4 млн рублей. Но деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют, — написал Журавлев.

Депутат отметил, что количество денег на электронных кошельках в банках на начало 2024 года составляло около 20 млрд рублей — это менее 0,1% от общей страховой ответственности. Так что нагрузка на фонд страхования, уверен он, будет минимальной, а риски — контролируемыми.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял, что его партия вновь внесет в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль банков. По его мнению, данная инициатива поможет государству получить дополнительные средства для поддержки пенсионеров, людей с низким доходом, а также на развитие образования и здравоохранения.

