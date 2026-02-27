Россиян предупредили о скрытых рисках использования кредиток

Кредитная карта с небольшим лимитом в 30–50 тыс. рублей может стать для семейного бюджета опаснее крупного займа из-за иллюзии полного контроля над ситуацией, рассказал aif.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев. Эксперт предупреждает: наличие беспроцентного периода расслабляет заемщика, в результате чего банковские средства перестают восприниматься как «чужие».

Скажем так, «берешь деньги чужие, а отдаешь свои», — добавил Разуваев.

Основная ловушка кроется в системе минимальных платежей, которые обычно составляют лишь 5% от суммы долга. При высоких процентных ставках, достигающих 30% годовых, такие выплаты уходят на погашение процентов, практически не уменьшая само тело кредита.

Кредитки вызывают огромные проблемы, я бы вообще в жизни не стал бы связываться с этим. Там настолько астрономические проценты, и вы можете просто потом работать только на то, чтобы платить эти проценты, — высказался экономист.

Чтобы не оказаться в замкнутом круге, специалисты советуют использовать кредитки только как инструмент краткосрочной рассрочки для экстренных случаев. Если же карта требуется ежемесячно, чтобы «дотянуть до зарплаты», это верный признак ошибок в планировании бюджета. Вместо накопления долгов эксперты рекомендуют пересмотреть ежемесячные траты и начать формировать финансовую подушку безопасности.

Ранее в России подсчитали, сколько человек воспользовались самозапретом на кредиты. Вице-премьер Дмитрия Григоренко сообщил, что запрет оформили почти 25 млн россиян, еще 1 млн граждан ограничили оформление новых сим-карт через «Госуслуги».