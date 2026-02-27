В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора

В работе сайта Роскомнадзора зафиксированы многочисленные сбои, следует из данных мониторингового портала Downdetector. Согласно ему, за последний час поступило 69 жалоб на проблемы с доступом, тогда как за последние сутки — 96.

Отмечается, что сбои зафиксированы в 29 городах России. Больше всего жалоб поступает из Мурманской области, за ней следуют Тюменская, Смоленская и Ленинградская области, а также Москва.

Ранее массовый сбой наблюдался в работе социальной сети «Одноклассники». Пользователи сообщали о невозможности открыть сайт как с компьютера, так и с мобильного приложения. Большинство жалоб — из Магаданской, Ивановской, Липецкой, Омской областей и ЯМАО. Причины сбоя неизвестны.

До этого пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе видеохостинга YouTube. Максимальное количество обращений — 320 тыс. — поступило от жителей США. Так, 18% абонентов заметили проблемы в работе сайта, 16% пользователей столкнулись с трудностями при загрузке видео, а еще 56% заявили о некорректном функционировании приложения.