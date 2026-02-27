Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки

Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки

Зима в Москве заканчивается дождями и оттепелью. Пришла ли уже весна, какой будет погода в Москве и Петербурге на 8 Марта?

Какая погода пришла в Москву к 27 февраля

Снежный покров в Москве установил очередной, шестой в феврале и восьмой с начала года, суточный рекорд: за минувшие сутки высота сугробов на ВДНХ осталась на уровне в 72 см. Тем не менее последние дни зимы в Москве закончатся дождем при плюсовой температуре воздуха, уверены в Гидрометцентре, — после рекордных снегопадов и крепких морозов идет резкое потепление.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что погоду в Москве будет определять теплый атмосферный фронт, надвигающийся со стороны Санкт-Петербурга.

«Над регионом плотные облака, местами небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха до минус 2 градусов, по области ожидается до минус 5. Атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы. В субботу осадки в смешанной фазе, ночью и утром небольшой снег, ледяные дожди, гололед, днем небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица, ночью — минус 1–3, днем — плюс 1–3 градуса», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Какая будет погода в Москве в первые дни марта, чего ждать

Метеоролог Александр Шувалов прогнозирует, что в начале марта температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму примерно на 4 градуса. К 8 марта ожидается потепление до плюс 5, могут быть небольшие осадки.

«С 28 февраля ожидаются дневные температуры плюс 1–3 градуса. Затем 4 и 5 марта будет небольшой провал к холоду, понижение температуры до минус восьми градусов ночью. А 7 и 8 марта в Москве ожидается новый всплеск тепла — опять-таки от 0 до плюс 5 градусов — и небольшие осадки», — рассказал Шувалов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что серьезных осадков 7–9 марта не ожидается: только небольшой снег с моросью.

«Ни всплеска тепла, ни всплеска холода на предстоящие праздники на данный момент не прогнозируется. Что особенно радует, так это переменная облачность, то есть днем будет проявляться солнышко, что приятно для первых весенних праздничных дней», — рассказала Позднякова.

Foreca прогнозирует, что осадки в Москве будут продолжаться до 5 марта. Первые дни будут теплыми, однако потом начнутся ночные заморозки до минус 4–5 градусов. Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает резкое похолодание после 9 марта, температура днем может упасть до минус 9 градусов, ночью — до минус 18.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на новой неделе

За сутки 26 февраля в Петербурге выпало 15 см снега — это рекордное значение для конца февраля, отмечают синоптики. В ближайшие дни в Северной столице ожидается резкое потепление из-за скандинавского теплого циклона.

«Ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди, температура будет расти, и день 27 февраля станет самым теплым с начала года. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленобласти — от минус 1 до плюс 4. Атмосферное давление немного ниже нормы. В субботу небольшие дожди, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 3–5 градусов», — прогнозирует Леус.

Специалисты Foreca считают, что в ближайшие дни оттепель не покинет Петербург: ожидается весенняя погода, днем — плюс 2–4 градуса, ночью заморозки, до минус 4–5 градусов. Сильные осадки ожидаются 1 и 2 марта (до 11 мм осадков в смешанной форме за два дня). Еще один дождь прольется в городе 4 марта.

8 марта в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, до плюс 3 градусов днем и без осадков.

Читайте также:

Рекордные снегопады сменит потепление до +6: прогноз погоды в Москве

Замерзли, потерялись, сожрал медведь? Что случилось с туристами на Урале

В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля