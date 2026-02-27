«По существу»: в офисе Зеленского оценили переговоры с Россией Кислица счел содержательными переговоры с Россией в Женеве и Абу-Даби

Переговоры Москвы и Киева, которые состоялись в Абу-Даби и Женеве, можно назвать содержательными, заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Кислица в интервью Corriere della Sera. Он отметил, что на встрече также присутствовали разведчики.

В состав новой российской делегации в Абу-Даби вошли военные и представители разведки <...> состоялся разговор по существу, — отметил Кислица.

По его словам, стороны определились с терминологией: что подразумевается под прекращением огня и кто контролирует его соблюдения. Также Москва и Киев обсуждали, что означает понятие разделительная линия и как ее проводят.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договоренность о дате новых переговоров по Украине пока не достигнута. Он отметил, что контакты продолжаются, Кремль проинформирует об этом после завершения обсуждения сроков.

До этого Кислица заявил, что встреча президентов России, США и Украины может состояться до конца марта. По его мнению, это возможно при благоприятном ходе переговоров по урегулированию кризиса.