Врач оценил новые правила выдачи больничного листа

Новые правила выдачи больничного улучшат качество медицинской помощи, заявил «Вечерней Москве» врач Андрей Кондрахин. Так он отреагировал на приказ Минздрава, согласно которому, часто болеющим людям будут выдавать листки нетрудоспособности исключительно на пять дней, а в случаях, если их состояние не улучшится, к ситуации подключится врачебная комиссия.

Инициатива Минздрава направлена на помощь пациентам. Если человек действительно часто болеет из-за определенного состояния здоровья, то врачебная комиссия поможет выявить причину его ослабленного иммунитета. Порой специалист в одиночку не может разобраться в спорных ситуациях, и помощь коллег в этом вопросе будет полезна, — отметил Кондрахин.

По мнению терапевта, новые правила не приведут к росту числа больных, поскольку они носят не ограничительный, а профилактический характер. Меняется лишь подход к пациентам, которые стали слишком часто плохо себя чувствовать. Он добавил, что новые правила выдачи больничного не ущемят права граждан, а напротив поспособствуют более быстрому выявлению проблем со здоровьем.

Ранее Минздрав РФ подготовил изменения в правила оформления листков нетрудоспособности, которые расширяют возможности для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно проекту, такие граждане смогут сохранить право на пособие, даже если в этот период они работают у другого страхователя, не ограничиваясь удаленкой или неполным днем.