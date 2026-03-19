Психолог дала советы, как избавиться от навязчивого желания всем нравиться

Чтобы избавиться от навязчивого желания всем нравиться и угождать, следует тренировать навык отказывать окружающим, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что такое поведение характерно для так называемых комфортных людей.

Такие люди себя сильно винят себя, если кому-то отказали. Но это умение стоит тренировать. То есть нужно выдержать сначала один какой-то дискомфорт и развивать в себе понимание собственных желаний. Это поможет вернуться к себе. Ведь самое грустное в этом понятии, что перед нами не живая личность, а лишь роль понимающего, всегда удобного и «беспроблемного» человека, — высказалась Кардиакос.

Эксперт подчеркнула, что у комфортных людей очень развиты социальные качества. Они отличаются повышенной эмпатией и уступчивостью. При этом у них проблемы с пониманием личных границ.

Ранее Кардиакос заявила, что комфортные люди зачастую ставят чужие потребности выше личных. Они нередко стремятся помочь всем вокруг, при этом игнорируя собственные чувства.