19 марта 2026 в 16:44

Психолог дала советы, как избавиться от навязчивого желания всем нравиться

Психолог Кардиакос посоветовала тренировать навык отказывать окружающим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы избавиться от навязчивого желания всем нравиться и угождать, следует тренировать навык отказывать окружающим, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что такое поведение характерно для так называемых комфортных людей.

Такие люди себя сильно винят себя, если кому-то отказали. Но это умение стоит тренировать. То есть нужно выдержать сначала один какой-то дискомфорт и развивать в себе понимание собственных желаний. Это поможет вернуться к себе. Ведь самое грустное в этом понятии, что перед нами не живая личность, а лишь роль понимающего, всегда удобного и «беспроблемного» человека, — высказалась Кардиакос.

Эксперт подчеркнула, что у комфортных людей очень развиты социальные качества. Они отличаются повышенной эмпатией и уступчивостью. При этом у них проблемы с пониманием личных границ.

Ранее Кардиакос заявила, что комфортные люди зачастую ставят чужие потребности выше личных. Они нередко стремятся помочь всем вокруг, при этом игнорируя собственные чувства.

общество
психологи
отношения
общение
Общество

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

