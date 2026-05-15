15 мая 2026 в 19:07

«Не советовал бы своим детям»: Мерц о разочаровании США из-за Трампа

Мерц отказался советовать своим детям переезд в США

Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Немецкий канцлер Фридрих Мерц признался, что является большим поклонником США, но его восхищение страной не растет, поэтому он не посоветовал бы своим детям ехать в страну. Политик объяснил это социальной обстановкой, поскольку, по его мнению, даже самым образованным американцам очень трудно найти работу, передает телеканал Phoenix.

Сегодня я бы не советовал своим детям ехать в США, получать там образование и работать. Просто потому, что там внезапно сформировался определенный общественный климат, — подчеркнул канцлер.

Ранее Мерц признал, что отношения Берлина и Вашингтона охладели на фоне ударов США и Израиля по Ирану. По его словам, американский президент Дональд Трамп в настоящее время отзывается о нем не лучшим образом.

До этого немецкий канцлер призвал Трампа уважать НАТО. Это послужило ответом на то, как американский лидер пригрозил Альянсу «очень плохим будущим», если страны не помогут в разблокировке Ормузского пролива.

Также Мерц в ходе переговоров с Трампом заявлял, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

