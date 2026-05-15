День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 19:16

Пыль как будто липнет обратно: убираю квартиру за 10 минут без пылесоса и нервов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда времени на уборку почти нет, многие хватаются за пылесос или просто машут сухой тряпкой по полкам. Но такой способ чаще разгоняет пыль по комнате, чем убирает ее. Оказывается, навести порядок можно быстрее и без лишней техники — достаточно обычной влажной ткани и правильной последовательности.

Главное правило — двигаться сверху вниз. Сначала протирают шкафы, карнизы и верхние полки, потом столы и тумбы, а уже в конце — плинтусы и пол. Тогда пыль не оседает обратно на чистые поверхности.

Для уборки лучше взять салфетку из микрофибры или мягкую хлопковую ткань. Ее слегка смачивают теплой водой и хорошо отжимают. Если добавить в воду ложку уксуса, поверхности будут чище и без разводов.

Чтобы не бегать по квартире по кругу, удобно мысленно разделить комнаты на зоны и двигаться по часовой стрелке. Такой способ действительно экономит время.

Пол тоже не требует пылесоса. Достаточно влажной швабры или обычной ткани, намотанной на нее. А несколько капель кондиционера для белья в воде помогут пыли оседать медленнее. После такой быстрой уборки дома становится заметно свежее даже без генеральной чистки.

Пиретрум, известный также как далматская ромашка, — это не просто красивый цветок для дачи, а настоящий природный защитник вашего участка.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.