Пыль как будто липнет обратно: убираю квартиру за 10 минут без пылесоса и нервов

Когда времени на уборку почти нет, многие хватаются за пылесос или просто машут сухой тряпкой по полкам. Но такой способ чаще разгоняет пыль по комнате, чем убирает ее. Оказывается, навести порядок можно быстрее и без лишней техники — достаточно обычной влажной ткани и правильной последовательности.

Главное правило — двигаться сверху вниз. Сначала протирают шкафы, карнизы и верхние полки, потом столы и тумбы, а уже в конце — плинтусы и пол. Тогда пыль не оседает обратно на чистые поверхности.

Для уборки лучше взять салфетку из микрофибры или мягкую хлопковую ткань. Ее слегка смачивают теплой водой и хорошо отжимают. Если добавить в воду ложку уксуса, поверхности будут чище и без разводов.

Чтобы не бегать по квартире по кругу, удобно мысленно разделить комнаты на зоны и двигаться по часовой стрелке. Такой способ действительно экономит время.

Пол тоже не требует пылесоса. Достаточно влажной швабры или обычной ткани, намотанной на нее. А несколько капель кондиционера для белья в воде помогут пыли оседать медленнее. После такой быстрой уборки дома становится заметно свежее даже без генеральной чистки.

