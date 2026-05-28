Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:00

Настурция растет без капризов — дачники проращивают семена необычным домашним методом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Настурция считается одним из самых красивых и неприхотливых однолетников, но с ее посевом часто возникают проблемы. Семена долго лежат в земле, а часть из них вообще не всходит. Опытные дачники нашли простой способ, который помогает ускорить прорастание и не потерять редкие семена.

Главная сложность в том, что у настурции очень плотная оболочка. Если посеять ее сразу в грунт, сложно поддерживать стабильную влажность и тепло. Из-за этого всходов иногда приходится ждать по несколько недель. Чтобы избежать такой проблемы, садоводы сначала проращивают семена во влажной салфетке.

Для этого подойдет обычный пластиковый контейнер с крышкой или даже лоток из-под яиц. Бумажные салфетки складывают в несколько слоев, смачивают теплой водой и слегка отжимают. Между влажными слоями раскладывают семена, после чего контейнер закрывают и ставят в теплое солнечное место. Примерно через 12–14 дней появляются корешки. В этот момент важно ежедневно проверять семена, чтобы ростки не вросли в бумагу.

После проращивания настурцию можно пересадить в небольшие стаканчики или сразу на грядку под защиту пластиковых бутылок. Делать это нужно аккуратно, потому что растение плохо переносит повреждение корней. Зато потом настурция быстро разрастается, цветет до холодов и даже помогает отвлекать вредителей от других культур.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после предварительного проращивания семена всходят почти одновременно. Дополнительно она советует не перекармливать настурцию удобрениями, иначе растение начнет наращивать листья вместо цветков.

Ранее был назван цветок, который сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц.

Проверено редакцией
Общество
советы
цветы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.