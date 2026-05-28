Настурция растет без капризов — дачники проращивают семена необычным домашним методом

Настурция считается одним из самых красивых и неприхотливых однолетников, но с ее посевом часто возникают проблемы. Семена долго лежат в земле, а часть из них вообще не всходит. Опытные дачники нашли простой способ, который помогает ускорить прорастание и не потерять редкие семена.

Главная сложность в том, что у настурции очень плотная оболочка. Если посеять ее сразу в грунт, сложно поддерживать стабильную влажность и тепло. Из-за этого всходов иногда приходится ждать по несколько недель. Чтобы избежать такой проблемы, садоводы сначала проращивают семена во влажной салфетке.

Для этого подойдет обычный пластиковый контейнер с крышкой или даже лоток из-под яиц. Бумажные салфетки складывают в несколько слоев, смачивают теплой водой и слегка отжимают. Между влажными слоями раскладывают семена, после чего контейнер закрывают и ставят в теплое солнечное место. Примерно через 12–14 дней появляются корешки. В этот момент важно ежедневно проверять семена, чтобы ростки не вросли в бумагу.

После проращивания настурцию можно пересадить в небольшие стаканчики или сразу на грядку под защиту пластиковых бутылок. Делать это нужно аккуратно, потому что растение плохо переносит повреждение корней. Зато потом настурция быстро разрастается, цветет до холодов и даже помогает отвлекать вредителей от других культур.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после предварительного проращивания семена всходят почти одновременно. Дополнительно она советует не перекармливать настурцию удобрениями, иначе растение начнет наращивать листья вместо цветков.

