Сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц: для тех, кто не хочет возиться с лейками

Газания, или африканская ромашка — это настоящая находка для занятых дачников, мечтающих о роскошной клумбе без лишних хлопот.

Ее главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость: длинный стержневой корень добывает влагу из глубоких слоев почвы, поэтому растение фактически поливает себя само и прекрасно обходится без воды неделями, продолжая цвести даже в самую адскую жару.

При этом газания невероятно быстро заполоняет пространство — она заполнит клумбу цветами за месяц, создав плотный ковер из розеток серебристо-зеленых листьев, сплошь усыпанный яркими соцветиями всех оттенков — от солнечно-желтого и оранжевого до нежно-розового и полосатого.

Цветение длится без перерыва с июня до самых заморозков, а каждый цветок раскрывается на рассвете и закрывается на закате, на смену увядшим тут же приходят новые бутоны. Она абсолютно неприхотлива к почвам, не требует подкормок и устойчива к болезням. Идеальна для тех, кто не хочет возиться с лейками.

Ранее были названы три растения, которые вырастают в цветочный шар на клумбе.