Сажаю семечко — вырастает шар из цветов: три растения, которые превратят клумбу в облако

Мечтаете о красивых клумбах идеальной формы без стрижки? Рассказываю, какие три растения превратят клумбу в облако. За вас все сделает природа! Никаких стрижек: сажаю семечко — вырастает шар из цветов.

Обратите внимание на агератум, или «долгоцветку» — растение, которое при минимальном уходе формирует плотные компактные кустики сферической формы, сплошь покрытые пушистыми соцветиями. Семена агератума сеют на рассаду в марте, а высаживают в грунт в июне. Уже через несколько недель кустики превращаются в аккуратные шары высотой 15–30 см, усыпанные мелкими цветками-помпончиками сиреневых, голубых, розовых или белых оттенков. Цветение длится с июня до самых заморозков.

Другой идеальный кандидат — лобелия, чьи стелющиеся сорта создают плотные шаровидные подушки, усыпанные мелкими цветками. А для любителей крупных соцветий подойдут бархатцы отклоненные, которые при прищипке формируют пышные, почти идеальные шары. Все эти растения легко вырастить из семян, и они подарят вам эффектный цветущий сад без особых хлопот.

