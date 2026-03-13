Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Молочноцветковые пионы — чем они отличаются от обычных и какие сорта считаются лучшими

Молочноцветковые пионы уже много лет считаются классикой садового цветника. Эти растения ценят за крупные ароматные цветы, высокую зимостойкость и способность расти на одном месте десятилетиями. Не случайно многие садоводы называют их самыми надежными среди всех видов пионов.

Главное отличие молочноцветковых пионов от так называемых обычных заключается в их происхождении. Это особый вид травянистых пионов, выведенный на основе дикого пиона Paeonia lactiflora. Он отличается более изящными кустами, устойчивостью к холодам и разнообразием оттенков. Цветки у таких пионов могут быть простыми, полумахровыми и густомахровыми, а их диаметр часто достигает 15–20 сантиметров.

Еще одна особенность — насыщенный аромат. Многие сорта обладают сильным сладким запахом, благодаря которому эти пионы часто выращивают не только в саду, но и для срезки. Кроме того, молочноцветковые пионы легче переносят морозные зимы и реже поражаются болезнями.

Среди лучших сортов садоводы чаще всего выделяют несколько проверенных временем вариантов.

Сорт Sarah Bernhardt считается одним из самых известных в мире. Он образует крупные махровые цветы нежно-розового оттенка и отличается мощным кустом высотой до метра. Не менее популярный сорт Duchesse de Nemours славится белоснежными густыми цветами с легким кремовым оттенком и сильным ароматом. Он считается одним из самых надежных для холодного климата. Сорт Karl Rosenfield привлекает яркими рубиново-красными цветами и пышным цветением в начале лета. А Festiva Maxima легко узнать по крупным белым цветкам с небольшими красными штрихами на лепестках.

Большинство молочноцветковых пионов начинают цвести в конце весны или в начале лета и могут радовать цветением около двух недель. При этом взрослые кусты способны расти на одном месте 20–30 лет, становясь только пышнее.

Ранее мы рассказывали о 5 многолетниках, которые недавно появились в России, но их уже любят садоводы. Цветут шапками и поражают красотой.

