Власти отчитались о снижении уровня бедности в России Голикова сообщила о снижении уровня бедности в РФ до 6,7%

Уровень бедности в России по итогам 2025 года составил 6,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты, трансляция которой идет во «ВКонтакте». По ее словам, этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года сегодня Росстат опубликует соответствующие данные: показатель бедности составил 6,7% и снизился по сравнению с 2024 годом на 0,4 процентных пункта, — сказала Голикова.

Ранее Голикова сообщила, что рост реальных доходов граждан России за прошлый год составил 7,7%. По ее словам, при этом заработная плата населения в реальном выражении поднялась на 4,4%. Голикова подчеркнула, что это позволяет правительству формировать меры поддержки.

До этого почти половина опрошенных россиянок (48%) заявили, что их полностью не устраивает уровень заработной платы. В исследовании участвовали 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Участниц опроса также спросили, как их доходы соотносятся с зарплатами мужчин на аналогичных должностях. 23% ответили, что их доходы равны, 22% считают, что коллеги противоположного пола получают больше.